Правозащитники предложили разрешить арестованным спать днем в СИЗО

«В 2022 году в правила внутреннего распорядка (ПВР) были внесены изменения, которые в том числе касались быта обвиняемых и подозреваемых, находящихся в следственных изоляторах. В частности, в основных правах для арестованных закрепили восьмичасовой сон в ночное время, а также возможность “находиться на спальном месте в не отведенное для сна время, не расправляя спальное место”, — сказал Высотский.