Дочь отставного генерала Вооруженных сил Украины зарабатывает миллионы долларов на россиянах через онлайн-казино. Об этом сообщает сайт «Известия».
Согласно информации издания, речь идёт о CatCasino и входящих с ним в единую сеть проектах, которые объединены под зонтичным брендом CatAffs.
Как сообщил Пётр Врублевский, владелец Telegram-канала BadBank, который специализируется на выявлении механизмов теневого эквайринга, чистая прибыль всех проектов CatAffs составляет около одного миллиона долларов в день.
Главная аудитория и клиентура казино — это жители России и стран СНГ. Прибыль при этом может быть более 360 миллионов долларов в год. Средства поступают на счета игроков через теневые платёжные сервисы.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин сообщил, что Киев стремится использовать незаконный оборот наркотиков как инструмент для причинения вреда населению России.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила накануне, что согласно российской банковской отчетности, мошенники в прошлом году похитили у граждан 29 миллиардов рублей. Это на шесть процентов больше, чем за предыдущий год.
Впрочем, повод для оптимизма есть. Глава регулятора отметила, что объемы кредитного мошенничества заметно упали — на 40%. Снижается и средняя сумма ущерба. В феврале прошлого года она составляла 22 тысячи рублей. К ноябрю уже снизилась до 16 тысяч.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк предупредила, что спецслужбы Украины через телеграм-каналы пытаются завербовать россиян и привлечь их к разведывательной деятельности, используя методики вовлечения в игровые задания.
В Федеральной службе безопасности предупредили также, что Киев все чаще использует мессенджеры Telegram и WhatsApp* для вовлечения российских граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.
Кроме того, сообщалось, что украинские спецслужбы используют российских граждан в качестве «живых бомб». Использование смертников позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение.
* — принадлежит запрещенной, экстремистской и террористической корпорации Meta**
** — корпорация, признанная террористической и экстремистской, запрещенная на территории России.