Новосибирец превратил квартиру в свалку и отказался впускать в нее дочь и жену

Ранее 72-летний мужчина с бывшей супругой и их 25-летней дочерью, которая является инвалидом детства, жили в Калининском районе. Но несколько лет назад их переселили из аварийного жилья в двухкомнатную квартиру. Собственниками жилья стали отец и дочь.