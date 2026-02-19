Новосибирец превратил квартиру в свалку и отказался впускать в нее дочь и жену

72-летний новосибирец превратил квартиру в мусорную свалку и отказался впускать в нее дочь, которая также является собственником жилья, и бывшую жену. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
Ранее 72-летний мужчина с бывшей супругой и их 25-летней дочерью, которая является инвалидом детства, жили в Калининском районе. Но несколько лет назад их переселили из аварийного жилья в двухкомнатную квартиру. Собственниками жилья стали отец и дочь.
— Однако несмотря на равные права в пользовании квартирой, мужчина наотрез отказался впускать на порог дочку и жену. Им пришлось через суд добиваться права доступа в жилое помещение, — добавили в пресс-службе.
Женщины попытались заселиться в квартиру самостоятельно, но, выяснилось, что она до потолка забита мусором. Поэтому исполнительный лист они предъявили в службу судебных приставов. От должника потребовали предоставить доступ в квартиру, но пенсионер лишь проложил среди мусора тропинку до комнаты дочери.
— В целях восстановления законных интересов взыскателей, судебными приставами приняты меры по принудительному исполнению судебного решения. На днях были проведены работы по очистке квартиры от хлама. В результате вывезли два грузовика с мусором. В квартире провели дезинфекцию, — добавили в пресс-службе.
Сейчас мать и дочь в полной мере могут пользоваться имуществом.