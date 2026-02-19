В Челябинской области усилят контроль за качеством питьевой воды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора подписала постановление об усилении мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, надзора и контроля за состоянием водопроводно-канализационных систем и качеством питьевой воды в период весеннего паводка.
Всем главам муниципалитетов рекомендуется принять меры по обеспечению бесперебойной работы систем водоснабжения и отведения, обеспечить качество воды, соответствующее гигиеническим нормативам.
Чиновникам поручено позаботиться об очистке зон санитарной охраны от свалок мусора, снега и льда. Основное внимание должно быть уделено скотомогильникам, нефтебазам, складам пестицидов и агрохимикатов.
Руководителям медучреждений в том числе поручено обеспечить резервный запас дезинфекционных средств и препаратов не менее чем на 10 дней работы, организовать иммунизацию против острого вирусного гепатита А, дизентерии Зонне, брюшного тифа специалистов из групп риска.
Руководителям организаций ЖКХ необходимо принять меры по очистке зон строгого режима водоисточников, обеспечить запас реагентов и обеззараживающих средств.