Более 500 семей новосибирских военнослужащих получили соцподдержку

В 2025 году Отделение Социального фонда России по Новосибирской области оказало поддержку более чем 500 семьям военнослужащих, проходящих службу по призыву или мобилизованных, выплатив им свыше 133 миллионов рублей.
Беременным женщинам, чьи мужья служат в армии или учатся на первом курсе военного училища, полагается единовременное пособие — при сроке беременности от 180 дней. Его размер в регионе составляет 54 065 рублей с учётом районного коэффициента. Подать заявление можно как во время службы мужа, так и в течение шести месяцев после её окончания через портал «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу СФР.
На детей до трёх лет, пока отец находится в армии, назначается ежемесячное пособие в размере 23 170 рублей. Его может получать не только мама, но и любой родственник, фактически ухаживающий за ребёнком. Выплаты прекращаются сразу после возвращения отца из армии, независимо от возраста малыша.
Кроме этих мер, семьи военнослужащих также могут претендовать на другие виды поддержки — единовременное пособие при рождении ребёнка, единое пособие, материнский капитал и другие выплаты.
