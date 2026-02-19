Более 500 семей новосибирских военнослужащих получили соцподдержку

Беременным женщинам, чьи мужья служат в армии или учатся на первом курсе военного училища, полагается единовременное пособие — при сроке беременности от 180 дней. Его размер в регионе составляет 54 065 рублей с учётом районного коэффициента. Подать заявление можно как во время службы мужа, так и в течение шести месяцев после её окончания через портал «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу СФР.