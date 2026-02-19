Ричмонд
Нейросеть для поиска скрытых кровотечений внедрили в Красноярской краевой больнице

В Красноярской краевой клинической больнице внедрили искусственный интеллект, который помогает врачам вовремя замечать внутренние кровотечения.

Источник: Freepik

Как рассказали в медучреждении, нейросеть интегрирована в медицинскую информационную систему и работает в фоновом режиме. Алгоритм автоматически отслеживает динамику гемоглобина и гематокрита по внесенным в базу анализам, сравнивая новые показатели с предыдущими результатами того же пациента.

Если система замечает резкие или нехарактерные изменения, она отправляет врачу уведомление. При этом ИИ не ставит диагноз и не подменяет специалиста, а лишь служит дополнительным инструментом контроля.

Внедрение технологии позволяет снизить риск пропуска опасных осложнений и повысить безопасность пациентов. В больнице продолжают разрабатывать новые решения на основе искусственного интеллекта для клинической аналитики и поддержки врачей.