Нейросеть для поиска скрытых кровотечений внедрили в Красноярской краевой больнице

Как рассказали в медучреждении, нейросеть интегрирована в медицинскую информационную систему и работает в фоновом режиме. Алгоритм автоматически отслеживает динамику гемоглобина и гематокрита по внесенным в базу анализам, сравнивая новые показатели с предыдущими результатами того же пациента.