Нейросеть для поиска скрытых кровотечений внедрили в Красноярской краевой больнице

Как рассказали в медучреждении, нейросеть интегрирована в медицинскую информационную систему и работает в фоновом режиме. Алгоритм автоматически отслеживает динамику гемоглобина и гематокрита по внесенным в базу анализам, сравнивая новые показатели с предыдущими результатами того же пациента.
Если система замечает резкие или нехарактерные изменения, она отправляет врачу уведомление. При этом ИИ не ставит диагноз и не подменяет специалиста, а лишь служит дополнительным инструментом контроля.
Внедрение технологии позволяет снизить риск пропуска опасных осложнений и повысить безопасность пациентов. В больнице продолжают разрабатывать новые решения на основе искусственного интеллекта для клинической аналитики и поддержки врачей.