В Казахстане открыли новые службы ранней поддержки детей

Новые специализированные службы уже открыты в пяти регионах страны и оснащены современным оборудованием для оказания помощи в шаговой доступности, передает DKNews.kz.
Где уже работают новые службы.
Проект реализуется Министерством труда и социальной защиты населения совместно с благотворительным фондом «Дара» при поддержке компании «Шеврон».
Новые службы начали работу на базе отделений надомного обслуживания. Они также открыты в центрах поддержки семьи. Все помещения прошли ремонт. Они оборудованы для занятий с детьми.
Службы уже доступны в пяти городах. Они работают в Караганде. Они открыты в Атырау. Они начали работу в Экибастузе. Они функционируют в Туркестане. Они доступны в Уральске.
Почему ранняя поддержка так важна.
Проект нацелен на внедрение системы своевременной помощи детям раннего возраста.
Этот период называют «золотым временем» пластичности мозга. Именно в раннем возрасте формируются базовые навыки самообслуживания. В этот период можно значительно снизить риск глубокой инвалидности в будущем.
Как будет строиться работа с детьми.
Специалисты работают по международным стандартам. В основе подхода лежит Международная классификация функционирования.
Помощь строится по четырём направлениям. Это развитие самостоятельности ребёнка. Это укрепление эмоциональной связи в семье. Это социализация. Это развитие физической активности.
Подготовка специалистов и международный опыт.
Для обеспечения высокого качества услуг специалисты прошли специальное обучение. Всего подготовку прошли 14 специалистов.
Обучение длилось три месяца. Оно проводилось по методике Community Based Rehabilitation. В работе участвовал международный эксперт.
Специалисты освоили биопсихосоциальную модель реабилитации. Она позволяет интегрировать помощь в повседневную жизнь семьи.
Масштабирование проекта по стране.
Образовательный курс, разработанный фондом «Дара», планируется передать в Национальный научный центр развития сферы социальной защиты.
Это позволит масштабировать опыт на другие регионы страны. Это создаст единый стандарт ранней поддержки.
Какие изменения готовятся на уровне закона.
Министерство труда параллельно работает над законодательными инициативами.
Планируется закрепить институт ранней поддержки на уровне закона. Эти нормы войдут в проект закона о комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями.
Также началась реализация межведомственного плана «Сәтті бастау» на 2025−2027 годы. Он предусматривает внедрение гарантированного пакета услуг. Он включает цифровую координацию действий государственных органов.
Почему это важно.
Развитие системы ранней поддержки считается одним из ключевых направлений социальной политики.
Такие проекты помогают выявлять нарушения на раннем этапе. Они повышают шансы на успешную социализацию детей. Они снижают нагрузку на систему социальной защиты в будущем.