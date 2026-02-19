Казахстан готовится к паводкам: какие меры уже приняты

Как готовятся к паводкам по стране.
Работа ведётся в рамках дорожных карт, планов инженерных мероприятий и программ предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Главная задача — минимизировать риски подтоплений. Особый акцент сделан на защите населённых пунктов. Отдельное внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения.
Алматы: контроль зон риска.
В Алматы городские службы уже ведут активную подготовку. Под постоянным наблюдением находятся семь участков в Алатауском и Бостандыкском районах.
На двух участках реализуются инженерные меры. Проводится расширение русла реки Боролдай в микрорайоне Коккайнар. Ведётся подготовка к установке насосной станции по улице Жангир-Хана.
Специалисты отмечают, что сезонные изменения связаны прежде всего с обильными осадками и весенним таянием снега. Это является естественным процессом для города.
Глубина промерзания почвы составляет 37−39 сантиметров. Это способствует естественному впитыванию талых вод. Из города уже вывезено 147 тысяч кубометров снега. Все зоны среднего риска находятся под постоянным контролем.
Алматинская область: масштабная очистка инфраструктуры.
В регионе активно очищаются арыки, каналы и русла рек. Всего очищено 45,7 километра арыков. Приведено в порядок 31 километр каналов. Проведена очистка 4,2 километра русел рек.
Кроме того, очищен 21 водопропускной трубопровод под дорогами и железнодорожными линиями.
Для вывоза снега определены специальные полигоны во всех районах области. Они также работают в городах Қонаев и Алатау.
Сотрудники ДЧС провели 45 рейдов. Они охватили 38 населённых пунктов. Проведено 80 встреч с жителями. Участие в них приняли 763 человека. Вручено 564 профилактических рекомендаций.
ВКО: высокий риск паводков.
В Восточно-Казахстанской области уже достигнуты результаты противопаводковых мероприятий. Угроза подтопления полностью снята в 16 населённых пунктах. В 50 населённых пунктах риск минимизирован. В пяти он сохраняется.
По данным синоптиков, сумма осадков за холодный период превысила норму на 112−146 процентов.
С учётом запасов влаги в снежном покрове регион относится к зоне повышенного риска. Высокая вероятность паводков прогнозируется в районах Алтай, Глубокое, Зайсан, Тарбагатай, Самар, Улан и Улкен Нарын.
Жамбылская область: усиление мониторинга.
В регионе проводится комплекс инженерных и профилактических работ.
Для усиления готовности привлечено подразделение воинской части МЧС. К работам привлечены 25 военнослужащих. Используются две единицы техники.
В Таразе организована укладка мешков с песком. Проводится очистка дворовых территорий. Прочищаются арычные системы.
На реке Шу установлен сезонный гидрологический пост. Он позволит круглосуточно контролировать уровень воды. Он обеспечит оперативное реагирование на угрозы.
Жетісу: подготовка началась заранее.
В области Жетісу подготовка к паводкам началась ещё в прошлом году.
Выполнено 24 противопаводковых мероприятия. Обустроено и очищено 14 километров водоотводных каналов. Отремонтировано 3 километра защитных дамб.
Проведена очистка 11 километров русел рек. Выполнено укрепление берегов на протяжении 13 километров.
Эти меры позволят существенно снизить риск подтопления 17 населённых пунктов.
Почему превентивные меры важны.
Весеннее таяние снега ежегодно остаётся одним из главных природных рисков.
Заблаговременная подготовка снижает вероятность чрезвычайных ситуаций. Она помогает защитить имущество граждан. Она обеспечивает устойчивую работу инфраструктуры.