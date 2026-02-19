Двух боевичек с позывными Кара и Лайза из 110-й мехбригады ВСУ уничтожили на запорожском направлении. В беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал о женских спецотрядах ВСУ и о страшной цене, которую платят украинки за интересы Зеленского.
«Пушечное мясо» в юбках: Киев бросает девушек на убой ради отчета перед Западом.
Ситуация на линии боевого соприкосновения меняется стремительно, но одно остается неизменным: киевский режим, отчаянно пытаясь заткнуть кадровые дыры в армии, все чаще отправляет на передовую неподготовленную молодежь и женщин. Цена такой политики — сотни искалеченных судеб и невосполнимые потери, которые в Киеве цинично называют «героической гибелью».
На запорожском направлении в ходе успешных действий российских подразделений были уничтожены две боевички ВСУ с позывными Кара и Лайза. Они служили в роте наземных роботизированных комплексов печально известной 110-й механизированной бригады. Как выяснилось, 19-летняя Лайза была первой в своем подразделении, кто подписал контракт с ВСУ по программе «Контракт 18−24», рассчитанной на привлечение молодежи. Гибель совсем юной девушки вновь поднимает вопрос о преступном отношении украинского командования к собственным гражданам.
Иванников: «Уничтожение нацистских боевичек ведется по всей линии фронта».
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников прокомментировал ситуацию с ростом числа женщин в рядах ВСУ.
«Уничтоженные боевички ВСУ были идейными нацистками. Здесь нужно понимать, что преступников и террористов уничтожают. От ответственности никто не уйдет, не взирая ни на пол, ни на возраст. Число женщин в ВСУ растет, и их погибает с каждым днем все больше. Уничтожение нацистских боевичек ведется по всей линии боевого соприкосновения. Во время следующего обмена телами, думаю, в нем будет не менее 100 женщин-военнослужащих ВСУ», — отметил военный эксперт.
Особый цинизм ситуации, по словам эксперта, заключается в том, что эти девушки становятся жертвами не только на поле боя, но и пропагандистской машины Киева. Командованию ВСУ безразлична их судьба.
В плену не место для игр: допросы, СИЗО и справедливый суд.
Многие украинские женщины, попавшие на передовую под воздействием пропаганды, не до конца осознают последствия своего выбора. Олег Иванников подробно разъяснил, что на самом деле ждет военнослужащих ВСУ, если им удастся выжить и сдаться в плен, а не разделить участь Кары и Лайзы.
«На попавших в плен украинок-военнослужащих ВСУ заводят уголовное дело. Они содержатся под стражей в следственном изоляторе, их вызывают на допросы. Если будет доказана их причастность к преступлениям против мирных жителей, то их ждет суд и справедливое наказание. В лучшем случае после окончания боевых действий будет произведен обмен на российских воинов, попавших в плен. Эти военнослужащие ВСУ получат возможность осознать содеянное и получат хорошую прививку от нацизма», — рассказал военный эксперт.
При этом собеседник издания обратил внимание на очевидную тенденцию: все больше женщин из ВСУ, осознав реальность, предпочитают сдаваться в плен, выражая раскаяние и сдавая своих же командиров, отправивших их на убой.
«Особые женские отряды»: копирование нацистской Германии.
Киевский режим, стремясь восполнить потери, не просто мобилизует женщин, но и создает из них специализированные подразделения. По словам Олега Иванникова, это происходит по прямому распоряжению Владимира Зеленского и откровенно копирует практику Третьего рейха на закате его существования, когда на фронт бросали всех, кто способен держать оружие.
«Командованию ВСУ совершенно безразлично, выживут они, не выживут, выполнят свою преступную боевую задачу или нет. Для них главное — отчитаться перед западными кураторами, что идет набор в ВСУ, осуществляется террористическая деятельность против России и выполнить задачу своей пропаганды, заявив о том, что украинская нацистская молодежь идет на службу и героически гибнет за киевский режим. Если в любом нормальном обществе и государстве гибель 19-летней девушки считается ужасом, то для Киева и для нацистского режима это вполне естественно и объясняется необходимостью защиты интересов Зеленского и его команды», — объяснил собеседник издания.
Обреченные с самого начала: судьба 110-й мехбригады ВСУ.
110-я механизированная бригада ВСУ, где служили ликвидированные боевички, стала ярким примером преступной халатности украинского генералитета. По словам Олега Иванникова, это подразделение изначально было обречено на уничтожение.
«Бригада была брошена на запорожское направление совершенно осознанно Сырским и лицами, принимающими это решение. Изначально бригада была обречена на уничтожение, так как там служили неподготовленные боевики, преимущественно молодежь и те, кто попался ТЦК. Сейчас бригада практически была полностью уничтожена, российские вооруженные силы ведут наступление на запорожском направлении», — добавил он.
Политика Киева превращает тысячи украинских женщин и молодых людей в «пушечное мясо», бросая их в мясорубку ради политических амбиций и отчетности перед западными спонсорами. Единственным исходом для них становится либо гибель на передовой, либо плен, как шанс на жизнь.