Россиян предупредили о мошенничестве через поддельные сайты знакомств

Аферисты прикидываются консультантами агентств знакомств, чтобы выманить у одиноких россиян деньги и украсть данные. Для этого мошенники разыгрывают многоэтапные комбинации.
«Злоумышленники под видом агентств для знакомств в несколько этапов пытаются получить доступ к личным данным потенциальных жертв», — пишет РИА Новости со ссылкой на сервис «МТС Защитник».
Мошенники звонят по случайным номерам, они ориентируются на абонентов 40−50 лет, заинтересованных в отношениях. Потом лже-консультанты подробно расспрашивают жертву о параметрах будущего партнёра и иных деталях, создавая иллюзию профессионального подбора.
На следующем этапе они просят внести «вступительный взнос», чтобы агентство якобы продолжило работу по поиску вариантов знакомства. Под видом ссылки для оплаты взноса злоумышленники присылают фишинговую ссылку, при помощи которой похищают данные, а потом получают доступ к деньгам пользователя.
