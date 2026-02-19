Россиян предупредили о мошенничестве через поддельные сайты знакомств

На следующем этапе они просят внести «вступительный взнос», чтобы агентство якобы продолжило работу по поиску вариантов знакомства. Под видом ссылки для оплаты взноса злоумышленники присылают фишинговую ссылку, при помощи которой похищают данные, а потом получают доступ к деньгам пользователя.