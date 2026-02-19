В Красноярске остановили более 20 водителей со слишком темной тонировкой

Напомним, что за тонировку ветрового и передних боковых стекол со светопропусканием менее 70% предусмотрен штраф 500 рублей. Кроме того, нарушителю выдается письменное требование устранить пленку. Если водитель проигнорирует предписание, наказание ужесточается — штраф может составить от 2 до 4 тысяч рублей, также возможен административный арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.