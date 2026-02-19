В Красноярске остановили более 20 водителей со слишком темной тонировкой

Экипажи дежурили в разных районах города и останавливали машины с затемненными передними стеклами. Перед оформлением штрафа водителям предлагали на месте снять тонировочную пленку.
Напомним, что за тонировку ветрового и передних боковых стекол со светопропусканием менее 70% предусмотрен штраф 500 рублей. Кроме того, нарушителю выдается письменное требование устранить пленку. Если водитель проигнорирует предписание, наказание ужесточается — штраф может составить от 2 до 4 тысяч рублей, также возможен административный арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.
В Госавтоинспекции напоминают, что чрезмерная тонировка особенно опасна в снегопад, в сумерках и ночью, когда видимость и без того снижена.
