Красноярцам рассказали, как будут работать медучреждения в предстоящие длинные выходные

Взрослые поликлиники будут открыты в субботу, 21 февраля, с 8:00 до 16:00 часов. Красноярцы смогут попасть на прием к терапевтам, хирургам, акушерам-гинекологам, а также в прививочные, процедурные и перевязочные кабинеты. Кроме того, в это время будет возможность пройти диспансеризацию, выписать льготное лекарство, обратиться в регистратуры и колл-центры поликлиник.
Амбулаторный прием педиатром участковым будет вестись 21 февраля с 8:00 до 14:00.
Взрослые и детские стоматологи и стоматологи-хирурги 21 февраля будут открыты с 8:00 до 14:00.
В краевом онкодиспансере 21 февраля с 8:00 до 16:00 будет организовано оказание медпомощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, включая проведение противоопухолевой терапии, а также предварительная запись пациентов с подозрением на онкологическое заболевание.
«Записаться на плановый прием к врачам можно заблаговременно. Будут обслуживаться и вызовы на дому, включая активное посещение больных по информации, переданной учреждениям и подразделениям скорой медицинской помощи, и патронажи. Их прием будет осуществляться до 14:00 (для несовершеннолетних) и до 16:00 (для взрослых)», — рассказали в минздраве.
Стационары, травмпункты и скорая помощь будут работать в трехдневные выходные в обычном круглосуточном режиме.