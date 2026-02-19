Красноярцам рассказали, как будут работать медучреждения в предстоящие длинные выходные

Взрослые поликлиники будут открыты в субботу, 21 февраля, с 8:00 до 16:00 часов. Красноярцы смогут попасть на прием к терапевтам, хирургам, акушерам-гинекологам, а также в прививочные, процедурные и перевязочные кабинеты. Кроме того, в это время будет возможность пройти диспансеризацию, выписать льготное лекарство, обратиться в регистратуры и колл-центры поликлиник.