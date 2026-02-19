Омичу не дали уволиться по-человечески

Государственная инспекция труда в Омской области сообщает в четверг, 19 февраля 2026 года, что объявила предостережение ООО «Сибавтодор».
«В Государственную инспекцию труда в Омской области поступило обращение работника в отношении ООО “Сибавтодор” о нарушении его трудовых прав, в части нарушения сроков выплаты заработной платы и окончательного расчета при увольнении», — передает ведомство.
Заявляется, что работодателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, из-за которых сотрудник, по мнению автора, не смог уволиться по-человечески. По данным трудинспекции, компании предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных Трудовым кодексом РФ.
Отметим, с 11 декабря 2025 года в отношении юридического лица в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение. По состоянию на конец 2024 года среднесписочная численнось сотрудников включала 31 человека.