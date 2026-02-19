Новосибирские энергетики перейдут на усиленный режим работы в праздничные дни

Заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов провёл штаб электросетевого комплекса, где обсудили готовность к Дню защитника Отечества. На случай аварий подготовлены более 10,6 тысяч бригад, свыше 53 тысяч энергетиков и почти 27 тысяч единиц спецтехники. Для оперативного восстановления электроснабжения задействуют около 8 тысяч резервных источников мощностью 669 МВт, а при необходимости могут подключить ещё 2 тысячи бригад подрядных организаций.