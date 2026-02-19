Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские энергетики перейдут на усиленный режим работы в праздничные дни

Энергетики готовы к праздничным нагрузкам, непогоде и возможным авариям.

Источник: Om1 Новосибирск

Энергетики «Россети» готовы к праздничным нагрузкам: на февральские выходные все филиалы компании перейдут на усиленный режим работы. Особое внимание уделяется районам с неблагоприятной погодой и местам массовых мероприятий, чтобы жители и организации не остались без света.

Заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов провёл штаб электросетевого комплекса, где обсудили готовность к Дню защитника Отечества. На случай аварий подготовлены более 10,6 тысяч бригад, свыше 53 тысяч энергетиков и почти 27 тысяч единиц спецтехники. Для оперативного восстановления электроснабжения задействуют около 8 тысяч резервных источников мощностью 669 МВт, а при необходимости могут подключить ещё 2 тысячи бригад подрядных организаций.

«На время праздников вводится режим технологической тишины: плановые работы и переключения в электроустановках выполняться не будут — за исключением критически важных», — отметили в пресс-службе компании.

Персонал прошёл дополнительные инструктажи, проверено противопожарное состояние помещений, руководящий состав и оперативные сотрудники будут дежурить круглосуточно.