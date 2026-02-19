Ричмонд
FN: переброска заключённых боевиков в Ирак предотвратила возрождение ИГИЛ

Операция США по переброске заключённых террористов ИГИЛ из САР на территорию Ирака помогла предотвратить возрождение группировки, сообщает Fox News.

Источник: Аргументы и факты

Операция военных Соединённых Штатов по переброске заключённых террористов ИГИЛ* из Сирийской Арабской Республики на территорию Ирака помогла предотвратить возрождение этой террористической группировки, сообщает Fox News.

Телеканал из США ссылается на информацию, полученную от источника, речь идёт о «высокопоставленном сотруднике американской разведки».

«Если бы эти шесть тысяч человек, или около того, вышли на свободу и вернулись на поле боя, это фактически было бы мгновенным восстановлением ИГИЛ», — заявил он.

Напомним, в январе Центральное командование Соединённых Штатов рассказало о начале перемещения до семи тысяч заключённых боевиков из САР в Ирак для «предотвращения угрозы побега». Американская сторона приняла это решение из-за наступления правительственных сил Сирийской Арабской Республики на северо-восточные районы страны.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке, формируя одну из крупнейших авиационных группировок в регионе со времён кампании в Ираке 2003 года.

* Запрещённая в РФ террористическая организация.

