FN: переброска заключённых боевиков в Ирак предотвратила возрождение ИГИЛ

Операция военных Соединённых Штатов по переброске заключённых террористов ИГИЛ* из Сирийской Арабской Республики на территорию Ирака помогла предотвратить возрождение этой террористической группировки, сообщает Fox News.
Телеканал из США ссылается на информацию, полученную от источника, речь идёт о «высокопоставленном сотруднике американской разведки».
«Если бы эти шесть тысяч человек, или около того, вышли на свободу и вернулись на поле боя, это фактически было бы мгновенным восстановлением ИГИЛ», — заявил он.
Напомним, в январе Центральное командование Соединённых Штатов рассказало о начале перемещения до семи тысяч заключённых боевиков из САР в Ирак для «предотвращения угрозы побега». Американская сторона приняла это решение из-за наступления правительственных сил Сирийской Арабской Республики на северо-восточные районы страны.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке, формируя одну из крупнейших авиационных группировок в регионе со времён кампании в Ираке 2003 года.
* Запрещённая в РФ террористическая организация.