Дерзкая росомаха стащила улов и приступила к трапезе прямо рядом с рыбаками

Ранее Life.ru писал о тревожной статистике по вылову трески в Балтийском море. За год объёмы добычи сократились почти вдвое из-за ухудшения состояния популяции и нехватки кислорода в глубинных слоях воды. Экологи объяснили это слабым притоком солёной воды из Северного моря, из-за чего морское дно постепенно превращается в мёртвую зону.