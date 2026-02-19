Ричмонд
Дерзкая росомаха стащила улов и приступила к трапезе прямо рядом с рыбаками

Необычная встреча произошла в селе Тиличики Камчатского края. К рыбакам, мирно сидевшим у лунки, неожиданно вышла росомаха — редкий и осторожный хищник, который обычно избегает людей.

Источник: Life.ru

Росомаха не испугалась людей и устроила «перекус» прямо на льду. Видео © Telegram / KamFishing — Рыбалка и туризм на Камчатке.

Сначала зверь держался на расстоянии и внимательно наблюдал. Однако спустя несколько минут осмелел, подошёл ближе и ловко схватил одну из пойманных рыбин.

«Думал, она рыбку возьмёт и убежит, а она прямо тут же и легла, чтобы два-три раза не ходить», — рассказал очевидец.

Несмотря на внешнюю «пушистость», росомаха — сильный и агрессивный хищник. Приближаться к ней или пытаться подкармливать животное крайне опасно.

Ранее Life.ru писал о тревожной статистике по вылову трески в Балтийском море. За год объёмы добычи сократились почти вдвое из-за ухудшения состояния популяции и нехватки кислорода в глубинных слоях воды. Экологи объяснили это слабым притоком солёной воды из Северного моря, из-за чего морское дно постепенно превращается в мёртвую зону.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

