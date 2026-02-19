Ричмонд
122 дополнительных вагона запустят к Международному женскому дню в Казахстане

Порядка 6 тысяч пассажиров перевезет КТЖ на праздник.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 19 фев — Sputnik. АО «Пассажирские перевозки» назначило дополнительные вагоны к Международному женскому дню.

Это прицепные вагоны в северном, южном и западном регионах, а также в пригородном направлении. Всего будет назначено 122 вагона, что позволит дополнительно перевезти порядка 6 тысяч пассажиров.

«Дополнительные прицепные вагоны будут назначены на востребованные маршруты из Астаны в Алматы, Шымкент, Актобе, Оскемен и другие города», — сообщили в КТЖ.

Пассажирам КТЖ рекомендует заранее планировать поездки и заблаговременно покупать билеты. Приобрести их можно без комиссии на официальном сайте, а также в кассах АО «Пассажирские перевозки».

Дополнительную информацию можно получить по номеру 1433.