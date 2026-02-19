В Омске Путин отметил рост инвестиционной привлекательности города

Владимир Путин на выставке Агентства стратегических инициатив отметил успех Омска в инвестиционном рейтинге, подчеркнув, что город «поднялся». В ходе осмотра экспозиции российский лидер отметил высокий уровень развития регионов, особенно в таких сферах, как экономика и инфраструктура.
Помимо Омска, внимание президента привлекло производство керамики в Суздале, где за последние годы значительно улучшилась инфраструктура и ускорились темпы капитализации земли. Путин также заинтересовался успехами в производстве беспилотников и конкуренцией между регионами в этой области.
Когда речь зашла о поощрении успешных регионов, Максим Орешкин рассказал, что регионы получают «места в рейтингах» за свои достижения. Путин отметил, что нужно проработать более эффективную систему поощрений для стимулирования роста и развития регионов.