В Омске перекрывают часть улицы Госпитальной вблизи Фрунзенского моста

Мэрия Омска сообщила о перекрытии улицы Госпитальной. Для транспорта будет недоступен участок вблизи Фрунзенского моста с вечера 20 февраля до утра 24 февраля. Перекрытие вводят из-за ремонтных работ.
Автомобилисты не смогут проехать на улицу Госпитальную с Фрунзенского моста со стороны ул. 10 лет Октября, от административного здания по ул. Булатова, 105/1, до съезда с виадука в створе улицы Госпитальной в сторону Фрунзенского моста.
Для объезда открыты другие участки. Водителей просят обращать внимание на знаки и сигналы регулировщиков.
В начале февраля мы писали, что улицу Госпитальную в Омске при строительстве подземного трубопровода перекрыли незаконно. Подрядчика обязали убрать бетонные блоки с проезжей части. Тогда в Госавтоинспекции отметили, что любые введения ограничений на дорогах должны вестись только на основании действующих разрешений.