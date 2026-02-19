Ричмонд
В Омске перекрывают часть улицы Госпитальной вблизи Фрунзенского моста

Участок дороги в центре города будет не доступен для автомобилистов четыре дня.

Источник: Пресс-служба администрации Омска

Мэрия Омска сообщила о перекрытии улицы Госпитальной. Для транспорта будет недоступен участок вблизи Фрунзенского моста с вечера 20 февраля до утра 24 февраля. Перекрытие вводят из-за ремонтных работ.

Автомобилисты не смогут проехать на улицу Госпитальную с Фрунзенского моста со стороны ул. 10 лет Октября, от административного здания по ул. Булатова, 105/1, до съезда с виадука в створе улицы Госпитальной в сторону Фрунзенского моста.

Для объезда открыты другие участки. Водителей просят обращать внимание на знаки и сигналы регулировщиков.

В начале февраля мы писали, что улицу Госпитальную в Омске при строительстве подземного трубопровода перекрыли незаконно. Подрядчика обязали убрать бетонные блоки с проезжей части. Тогда в Госавтоинспекции отметили, что любые введения ограничений на дорогах должны вестись только на основании действующих разрешений.