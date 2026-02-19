В Омске перекрывают часть улицы Госпитальной вблизи Фрунзенского моста

В начале февраля мы писали, что улицу Госпитальную в Омске при строительстве подземного трубопровода перекрыли незаконно. Подрядчика обязали убрать бетонные блоки с проезжей части. Тогда в Госавтоинспекции отметили, что любые введения ограничений на дорогах должны вестись только на основании действующих разрешений.