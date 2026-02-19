Ричмонд
Михаил Шайдоров рассказал о любимом меме

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров в интервью телеканалу Qazsport поделился, какой мем считает самым смешным.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров в интервью телеканалу Qazsport поделился, какой мем считает самым смешным, сообщает BAQ.kz.

По словам спортсмена, больше всего его рассмешило видео с подписью: «Когда ты понял, что возле твоего дома положат асфальт».

Шайдоров признался, что этот мем стал для него «самым взрывным и смешным».

Другое видео, где рассказывается о его пути в спорте, довёл олимпийского чемпиона до слёз. Он отметил, что воспринимает его как отражение своего пути и пережитых трудностей.

Фигурист добавил, что он перфекционист и часто многое забывает, но подобные видео вызывают у него сильные эмоции и помогают оглянуться на пройденный путь.