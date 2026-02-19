С 19 февраля начинается Широкая Масленица — время всеобщего веселья и шумных гуляний, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По традиции в четверг (Разгуляй) устраивали кулачные бои, катания на санях, игры и народные состязания, символизирующие силу, удаль и проводы зимы.
В пятницу (Тещины вечерки) наступала очередь зятя пригласить тещу в гости на блины. Считалось, что от того, как пройдет угощение и встреча, будут зависеть отношения в семье на весь предстоящий год — поэтому хозяин старался проявить особое уважение и радушие.
В субботу (Золовкины посиделки) к молодым супругам приходили родственники мужа, особенно золовки. Гости приносили небольшие подарки и угощения, чтобы «задобрить» невестку и укрепить семейные отношения в доме.
Последний день Масленичной недели — Прощеное воскресенье. В этот день по традиции сжигают соломенное чучело зимы, прощаясь с холодами, и просят друг у друга прощения за обиды, чтобы с чистым сердцем войти в Великий пост.
Корни Масленицы уходят глубоко в дохристианскую эпоху. Первоначально это был старославянский обряд, призванный обеспечить плодородие земли. Кстати, блины, главный символ праздника, в древности имели поминальное значение — их оставляли на окнах или относили на могилы, чтобы задобрить души предков, от которых, по поверьям, зависел будущий урожай. Ритуальное сжигание чучела символизировало жертву, которую необходимо было принести для обновления жизненных сил.
Масленичная неделя делится на две части. У каждой из них свое название: с понедельника по среду — Узкая Масленица, с четверга по воскресенье — Широкая. Православная церковь не считает Масленицу своим праздником. Для нее эта неделя — Сырная седмица, время постепенного воздержания (уже без мяса) и духовной подготовки к Великому посту. Вместе с тем, церковь с пониманием относится к народным гуляньям, но предостерегает верующих от участия в языческих обрядах, обжорства и пьянства.