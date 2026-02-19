С 19 февраля начинается Широкая Масленица: время всеобщего веселья

Масленичная неделя делится на две части. У каждой из них свое название: с понедельника по среду — Узкая Масленица, с четверга по воскресенье — Широкая. Православная церковь не считает Масленицу своим праздником. Для нее эта неделя — Сырная седмица, время постепенного воздержания (уже без мяса) и духовной подготовки к Великому посту. Вместе с тем, церковь с пониманием относится к народным гуляньям, но предостерегает верующих от участия в языческих обрядах, обжорства и пьянства.