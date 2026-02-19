Суд Новосибирска решил выселить из коттеджа экс-главу СО РАН

НОВОСИБИРСК, 19 фев — РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска принял решение о выселении бывшего председателя Сибирского отделения РАН, академика Александра Асеева и членов его семьи из коттеджа, за приватизацию которого он ранее был осужден, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Суд рассмотрел гражданский иск Сибирского отделения РАН к Асееву и членам его семьи об их выселении из коттеджа в связи с отсутствием права пользования жилым помещением. Также были рассмотрены встречные иски Асеевых к СО РАН о признании права пользования коттеджем на условиях социального найма.
«Решением Советского районного суда Новосибирска исковые требования ФГБУ “СО РАН” удовлетворены», — говорится в сообщении. На основании решения Асеевы должны покинуть коттедж. В удовлетворении встречных исков суд отказал. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.
Советский райсуд 14 июня 2023 года приговорил академика Асеева к четырем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком со штрафом в размере 500 тысяч рублей, а также постановил вернуть государству ранее приватизированный им коттедж в новосибирском Академгородке. Как сообщала прокуратура, ученый организовал фиктивную регистрацию в этом коттедже своей дочери и добился признания за ней права собственности.
Согласно приговору суда 2023 года, председатель Сибирского отделения РАН академик Асеев, используя служебное положение, в нарушение жилищного законодательства организовал заключение договора найма коттеджа в Академгородке, а затем организовал его реконструкцию под предлогом того, что помещение будет использоваться как представительская резиденция. Впоследствии коттедж был приватизирован.