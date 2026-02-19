Суд Новосибирска решил выселить из коттеджа экс-главу СО РАН

Советский райсуд 14 июня 2023 года приговорил академика Асеева к четырем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком со штрафом в размере 500 тысяч рублей, а также постановил вернуть государству ранее приватизированный им коттедж в новосибирском Академгородке. Как сообщала прокуратура, ученый организовал фиктивную регистрацию в этом коттедже своей дочери и добился признания за ней права собственности.