Перепады температуры от +5 до — 3 прогнозируют в Ростове в ближайшие дни

В Ростове-на-Дону в конце этой недели, с 19 по 22 февраля, ожидают резкие перепады температуры и осадки.
По прогнозам синоптиков, в четверг, 19 февраля, утром в Донской столице +3 и небольшой дождь. Днем +1 градус тепла, вечером столбик термометра покажет ноль градусов, а ночью один градус мороза.
В пятницу, 20 февраля, утром столбики термометра покажут один градус мороза, днем потеплеет до +5, вечером и ночью +5 и +4 градуса соответственно. Во второй половине дня обещают небольшой дождь со снегом.
В субботу, 21 февраля, утром в Ростове обещают +1 градус, днем +3, вечером и ночью 0 и −2 градуса соответственно. В первой половине дня возможны осадки в виде снега.
В воскресенье, 23 февраля, утром столбики термометра покажут 3 градуса мороза, днем +2, вечером и ночью +1 и −1 соответственно. День будет пасмурным, но без осадков.
