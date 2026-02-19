Омичей предупредили о неприятных последствиях зарплаты в конвертах

В Омской области продолжают бороться с нелегальной занятостью. Как пояснили в региональной Гострудинспекции, часть россиян по-прежнему соглашаются на зарплату в конвертах ради краткосрочной выгоды. Особенно это касается тех, кто ищет подработку. Спрос на частичную занятость остается высоким на фоне дефицита кадров.
Однако эксперты предупреждают: работа в сером секторе делает человека юридически уязвимым. Без официального оформления практически невозможно защитить свои права при незаконном увольнении, задержке или невыплате зарплаты. Кроме того, работник лишается больничных, декретных, страховых выплат и пенсионного стажа. Возникают сложности с подтверждением дохода при оформлении кредитов и ипотеки.
Для экономики последствия тоже негативные — недополучение налогов и взносов, искажение конкуренции и снижение качества занятости.
«В настоящее время органы власти активно борются с теневой занятостью и ужесточают контроль. Во всех регионах созданы межведомственные комиссии по противодействию нелегальному сектору. В их состав входят представители разных муниципальных, региональных и федеральных органов власти, в том числе Роструда, ФНС, СФР», — прокомментировала руководитель Гострудинспекции в Омской области Жанна Воробьева.
По данным ведомства, в 2025 году в России из теневой занятости удалось вывести 976 тыс. человек. Это на 20% больше, чем годом ранее, когда легализовали 810 тыс. граждан.