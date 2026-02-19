Омичей предупредили о неприятных последствиях зарплаты в конвертах

В Омской области продолжают бороться с нелегальной занятостью. Как пояснили в региональной Гострудинспекции, часть россиян по-прежнему соглашаются на зарплату в конвертах ради краткосрочной выгоды. Особенно это касается тех, кто ищет подработку. Спрос на частичную занятость остается высоким на фоне дефицита кадров.