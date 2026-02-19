Афиша на 21, 22, 23 февраля. Куда пойти в выходные дни в Перми?

21 февраля
Арт-резиденция
12.00−19.00 | Выставка «В поисках перпендикуляра» | 12+
12.00−19.00 | Выставка «Портрет времени. Часть I», посвящённая юбилею художника Юрия Лапшина | 0+
12.00−19.00 | Выставка «Конь Красный» | 6+
12.00−19.00 | Фотовыставка «Широка страна моя родная» | 0+
17.00 | Олег Костыря и артисты «ПермьКонцерт». Программа «Всё, что было» | 6+
Балет Панфилова
19.00 | «Ещё не раз вы вспомните меня и весь мой мир….» | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00
Фотовыставка «Из века в век: главная библиотека Прикамья». К 190-летию Пермской краевой библиотеки им. Горького | 12+
Книжная выставка «В единстве народов — сила России» | 16+
«На суд зрителя». Выставка ко Дню артиста | 16+
Выставка декоративно-прикладного искусства «Тропинка из детства» от художника Кати Борисовой | 6+
Фотовыставка «Лики природы» | 6+
«Мастера XIX века»: выставка к юбилеям художников Ге и Маковского | 16+
«Запись в тетрадь»: выставка к 120-летию со дня рождения Мусы Джалиля | 16+
«Разорванный человек»: выставка к 195-летию со дня рождения Николая Лескова | 16+
Библиотека им. Пушкина
10.00−18.00 | Передвижная выставка из Государственного музея В. Высоцкого (Москва) «Таганка, славься! Смейся! Плачь! Кричи!» | 12+
Галерея «Марис-арт»
12.00−16.00 | Выставка «Быть с тобою, быть собою» | 0+
ДК им. Калинина
19.00 | Пермский губернский оркестр. Музыкальное посвящение мужеству «Служу Отечеству» | 6+
ДК им. Кирова
18.00 | Спектакль «Скамейка» | 16+
ДК им. Пушкина
9.00−18.00 | Выставка «Как вам это понравится?» | 0+
ДК им. Солдатова
15.00 | Спектакль «Безымянная карточка» | 6+
19.00 | Мы из СССР. Легенды ВИА 70−80-х | 6+
Дом актёра
11.00 | Сказка о попе и о работнике его Балде | 6+
19.00 | Правда. История четырёх измен | 16+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Выставка «Кама больше, чем река…» | 6+
10.00−19.00 | Выставка «Обыкновенное чудо реставрации» | 6+
Дом художника
11.00−17.00 | Выставка «День художника» | 0+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00
«Романовы» | 12+
«1914−1945. От великих потрясений к Великой Победе» | 12+
«Три века истории Перми» | 6+
«Голгофа Патриарха Тихона» | 12+
«Маленький мир Ирины Верхградской». Выставка миниатюрной авторской куклы | 0+
«Ломоносовские мозаики. Вечная живопись» | 12+
«Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье» | 12+
«Молотов. Пространство для жизни» | 12+
13.00 | Киносеанс: «Инженер Победы. Маршал Аганов», документальный фильм | 18+
15.00 | Кураторская экскурсия по выставке «Маленький мир Ирины Верхградской» | 6+
11.00−19.00 | «Великий князь Михаил Александрович. Пермский период» | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Компания «Промобот»
15.00 | В гости к роботу. Экскурсия | 6+
Концерт-холл «Свобода»
19.00 | Калинов мост. Концерт | 16+
Музей винтажной парфюмерии «Душечка»
11.00 | История парфюмерии в СССР | 12+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | Инсталляция «ВАС 2025» | 6+
Остановка «Сквер им. Решетникова»
12.00, 15.00 | Обзорная экскурсия с аудиогидом «Пермь 300. Город на Каме» | 0+
ПДНТ «Губерния»
15.00 | Масленичный бал | 16+
Планетарий
10.30 | Космический мир Снежной королевы | 6+
12.00 | Путешествуя со светом | 6+
15.00 | Планеты Солнечной системы | 6+
17.30 | Призрак Вселенной | 12+
19.00 | Галактика и её население | 12+
Театр «Белая Овца»
18.00 | Спектакль «А зори здесь тихие» | 12+
Театр «Данилин»
15.00 | Фокус-покус. Детское иллюзионное шоу | 6+
18.00 | Иллюзионный концерт Михаила Кобякова | 6+
Театр «У Моста»
14.00, 18.00, 21.00 | Дракула | 12+
Театр кукол
11.00 | Как подружились Крапинка с Полосочкой | 0+
13.30 | Кот в сапогах | 0+
Театр юного зрителя
14.00, 18.00 | Синий платочек | 16+
Театр-Театр
13.00, 17.00 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+
18.00 | Женитьба | Большой зал филармонии | 16+
Центр семейного отдыха «Весёлая радуга»
15.00 | Масленичные гуляния | 6+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Выставка «День художника» | 12+
Цирк
12.00, 16.00 | Цирк на льду «Айсберг» | 0+
22 февраля
Арт-резиденция
12.00−19.00 | Выставка «В поисках перпендикуляра» | 12+
12.00−19.00 | Выставка «Портрет времени. Часть I», посвящённая юбилею художника Юрия Лапшина | 0+
12.00−19.00 | Выставка «Конь Красный» | 6+
12.00−19.00 | Фотовыставка «Широка страна моя родная» | 0+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00
Фотовыставка «Из века в век: главная библиотека Прикамья». К 190-летию Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького | 12+
Выставка декоративно-прикладного искусства «Тропинка из детства» от художника Кати Борисовой | 6+
Фотовыставка «Лики природы» | 6+
«Мастера XIX века»: выставка к юбилеям художников Ге и Маковского | 16+
«Запись в тетрадь»: выставка к 120-летию со дня рождения Мусы Джалиля | 16+
«Разорванный человек»: выставка к 195-летию со дня рождения Николая Лескова | 16+
Гимназия № 11 им. Дягилева
18.00 | Камерный оркестр «Орфей» и хоровые коллективы Перми. Концерт духовной музыки «Прощёное воскресенье» | 6+
ДК «Искра»
19.30−23.30 | Музыкальное лото «Три аккорда для защитника» | 18+
ДК железнодорожников
19.00 | Легенды шансона. Группа «Бутырка» | 18+
ДК им. Пушкина
9.00−18.00 | Выставка «Как вам это понравится?» | 0+
ДК им. Солдатова
19.00 | Шоу под дождем | 12+
Дом актёра
10.30 | Серебряное копытце | 6+
11.00 | Капитан Коко и зелёное стёклышко | 6+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Выставка «Кама больше, чем река…» | 6+
10.00−19.00 | Выставка «Обыкновенное чудо реставрации» | 6+
Дом художника
11.00−17.00 | Выставка «День художника» | 0+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00
«Рюриковичи» | 12+
«1914−1945. От великих потрясений к Великой Победе» | 12+
«Три века истории Перми» | 6+
«Голгофа Патриарха Тихона» | 12+
«Маленький мир Ирины Верхградской». Выставка миниатюрной авторской куклы | 0+
«Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье» | 12+
«Молотов. Пространство для жизни» | 12+
14.00. «Выдающиеся полководцы эпохи Рюриковичей», тематическая экскурсия по одноимённой экспозиции | 6+
15.00. Киносеанс: «Подольские курсанты», художественный фильм | 18+
11.00−19.00 | «Великий князь Михаил Александрович. Пермский период» | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | Инсталляция «ВАС 2025» | 6+
Органный концертный зал
15.00 | Наедине со всеми | 6+
ПДНТ «Губерния»
11.00, 14.00 | Сивка-Бурка | 0+
Пермский краевой центр «Муравейник»
16.00 | Ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка». Масленичные посиделки «Как у наших у ворот» | 6+
Пермэнергосбыт
10.00−17.00 | Масленичные гулянья в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Экскурсия | 0+
Планетарий
10.30 | Хрумка и волшебная ракета | 6+
12.00 | 365 дней вокруг Солнца | 6+
15.00 | Путеводные звёзды | 6+
17.30 | Открывая невидимую Вселенную | 12+
Театр «Белая Овца»
18.00 | Спектакль «Сказки женщин» | 16+
Театр «Данилин»
12.00 | Экскурсия в музей магии и волшебства | 0+
Театр «У Моста»
14.00, 18.00 | Дракула | 12+
Театр кукол
11.00 | Как подружились Крапинка с Полосочкой | 0+
13.30 | Кот в сапогах | 0+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
19.00 | Малер / Бернстайн. Концерт | 6+
Театр Сергея Дроздова
21.00 | Монодрама «Мой Гамлет» | 18+
Театр юного зрителя
18.00 | Синий платочек | 16+
Театр-Театр
11.00, 17.00 | Алиса в стране чудес | Театр-Тятрик | 6+
14.00, 18.00 | Женитьба | Большой зал филармонии | 16+
19.00 | «И чувства вновь крылаты…» | Сцена-Молот | 16+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Выставка «День художника» | 12+
Цирк
12.00 | Цирк на льду «Айсберг» | 0+
23 февраля
Большой зал филармонии
19.00 | Московский театр музыкальной антрепризы «Буфф-Парадиз» представляет музыкальную комедию «12 стульев» | 12+
ДК им. Кирова
19.00 | Легенды шансона. Группа «Бутырка» | 18+
ДК им. Пушкина
9.00−18.00 | Выставка «Как вам это понравится?» | 0+
ДК им. Солдатова
15.00 | Концерт «Святое дело — Родине служить!», посвящённый Дню защитника Отечества | 6+
Дом актёра
19.00 | Последняя попытка | 16+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Выставка «Кама больше, чем река…» | 6+
10.00−19.00 | Выставка «Обыкновенное чудо реставрации» | 6+
Музей самоварного искусства «Медникъ»
12.00 | В гости к самовару. Экскурсия | 6+
Органный концертный зал
19.00 | Песни мужества и надежды | 6+
Планетарий
10.30 | Круиз по Солнечной системе | 6+
12.00 | Обитаемая Луна | 6+
15.00 | Главное чудо Вселенной | 6+
17.30 | Мир, в котором мы живём. Акция 2=1 по промокоду «патриот» | 12+
Театр «Данилин»
18.00 | Чемпион магии — лучшее! | 12+
Театр-Театр
15.00, 19.00 | Месяц в деревне | Сцена-Молот | 12+
19.00 | Моё! | Театр-Тятрик | 6+