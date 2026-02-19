На трассе М-5 в Башкирии инспекторы останавливают все машины подряд

На федеральной трассе М 5 «Урал» в Туймазинском районе Башкирии сегодня, 19 февраля, проходят массовые проверки водителей. Пост ДПС развернули на 1295 м километре автодороги.
В Госавтоинспекции пояснили, что тактика «сплошных» проверок означает, что полицейские останавливают все машины без исключения на заранее выбранном безопасном участке дороги.
Основная цель рейда — предотвратить аварии и пресечь грубые нарушения правил дорожного движения. Также особое внимание уделяют тому, как перевозят детей.