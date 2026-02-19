Новые требования к проведению культурно-массовых мероприятий установили в Казахстане

защиту информации, разглашение или утрата которой наносит или может нанести ущерб его интересам, связанным с осуществлением креативной деятельности;привлечение к своей деятельности третьих лиц;вступление в общественные объединения, ассоциации и союзы по творческим и профессиональным интересам;доступ к архивам, библиотекам, музеям и другим организациям культуры для осуществления креативной деятельности.