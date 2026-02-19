Сокращение очередей, доступность приемов: в казахстанском здравоохранении грядут реформы

Онкоскрининги переведены в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, что обеспечило доступ к обследованиям для 300 тысяч незастрахованных граждан. Охват динамическим наблюдением пациентов с хроническими заболеваниями увеличился с 12% до 34%. Продолжительность приема врачей общей практики увеличена с 4 до 6 часов в день. За счет внедрения самостоятельного сестринского приема повышается доступность врачей общей практики и профильных специалистов. С прошлого года в поликлиниках открыты кабинеты неотложной помощи, которые принимают пациентов с острыми состояниями, снижая нагрузку на плановые приемы. С апреля 2025 года внедрена новая модель оплаты труда специалистов первичного звена с привязкой к результатам профилактических программ. На стимулирующие выплаты направлено свыше 20 млрд тенге, средний объем финансирования одного участка вырос с 344 тыс. до 700 тыс. тенге за квартал. В результате усиления профилактики за год выявлено 13 тысяч случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях и около 2 тысяч случаев легочного туберкулеза.