Морозы, снег и сильный ветер: Какой будет погода в Ростовской области 19 февраля

Погода в Ростове-на-Дону 19 февраля будет капризной: не зря экстренные службы объявили штормовое предупреждение. Осадки, порывистый ветер и гололедица могут осложнить передвижение как в городе, так и на трассах. Подробный прогноз составили синоптики регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове на Дону 19 февраля, а также в Ростовской области.
Погода в Ростове на Дону 19 февраля будет облачная с прояснениями. Днем ожидаются небольшие осадки: сначала пойдет дождь, который постепенно перейдет в мокрый снег. Во второй половине дня и вечером на дорогах появится гололедица — стоит быть особенно осторожными автомобилистам и пешеходам.
По всей Ростовской области картина похожая: тоже облачно с прояснениями, но осадки могут оказаться не только небольшими, но и умеренными. Они выпадут в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами образуется гололед, а утром и днем мокрый снег будет налипать на проводах и деревьях. На дорогах станет скользко от гололедицы. К ночи местами пройдут небольшой и умеренный мокрый снег и снег.
Ветер в регионе будет восточным и юго восточным, а к вечеру сменится на юго западный и западный. Его скорость составит 9 — 14 метров в секунду, а в отдельных районах области возможны порывы до 15 — 20.
Температура и давление в Ростове на Дону и Ростовской области 19 февраля.
Температура воздуха в Ростове на Дону в первой половине дня составит +2 − +4 градуса, но во второй половине дня похолодает — столбик термометра опустится до −1 − +1. В ночь на пятницу, 20 февраля, похолодает до −3 − +2, при прояснениях — до −7, а в крайних северных районах области может опуститься и до −13.
По Ростовской области днем 19 февраля температура будет колебаться в пределах 0 − 5 градусов, местами до +4, а в крайних южных районах — до +9. В ночь на 20 февраля подморозит до −1 − −6 градусов, на севере области похолодает до −12.
Судя по прогнозу погоды в Ростове-на-Дону 19 февраля, атмосферное давление в течение дня будет в пределах нормы — от 748 до 760 миллиметров ртутного столба.
