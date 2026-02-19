Морозы, снег и сильный ветер: Какой будет погода в Ростовской области 19 февраля

По всей Ростовской области картина похожая: тоже облачно с прояснениями, но осадки могут оказаться не только небольшими, но и умеренными. Они выпадут в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами образуется гололед, а утром и днем мокрый снег будет налипать на проводах и деревьях. На дорогах станет скользко от гололедицы. К ночи местами пройдут небольшой и умеренный мокрый снег и снег.