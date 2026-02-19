«Теплый рейс» в Хабаровском крае начался с сёл Победа и Новокуровка

В Хабаровском крае состоялся первый выезд в рамках проекта «Тёплый рейс», который реализуется общественной организацией «Милосердие», благодаря финансовой поддержке комитета по внутренней политике Правительства Хабаровского края и софинансированию Фонда президентских грантов, сообщает ХКОО «Милосердие».
«Мы отправились в одни из самых труднодоступных населенных пунктов нашего края — сёла Новокуровка и Победа. Эти островки земли большую часть года живут своей особой жизнью: река Амур то замерзает, то вскрывается, и жители становятся отрезанными от “большой земли”. Добраться до Хабаровска можно либо по ледовой переправе, либо на теплоходе, и особенно тяжело им приходится в распутицу, в межсезонье. Именно поэтому мы так спешили провести первый рейс как можно скорее — чтобы поддержать людей в самое непростое время», — говорится в сообщении.
В этой поездке жителям сёл были вручены 65 продуктовых наборов. В первую очередь, поддержку получили семьи участников СВО — только в Победе их 28! А также одинокие матери с детьми, пенсионеры. Те, кому сейчас особенно трудно. Также для жителей двух сел распахнул свои двери «гуманитарный склад»: люди могли подобрать для себя и детей одежду: новую и бывшую в употреблении, качественную и в отличном состоянии.
«Честно говоря, одежда вызвала настоящий ажиотаж! Было так радостно смотреть на сияющие глаза детей и родителей, которые находили для себя нужные и красивые вещи», — поделились организаторы.
Волонтёр-парикмахер потрудился от души, сделав нескольким сельчанам красивые стрижки.
В этот раз с «Милосердием» поехали особые гости — настоятель храма святителя Иннокентия Иркутского иеромонах Софроний (Медведенко) и руководитель Информационного отдела Хабаровской епархии Юлия Шутова. Отец Софроний окормляет Новокуровку уже несколько лет, приезжает сюда, чтобы провести Литургию, совершить Таинства, пообщаться с детьми и просто поддержать людей духовно, наставить и быть рядом.
«Сотрудники администрации и сами жители встречали нас с большой теплотой. А когда пришло время уезжать, нас обнимали, как родных. Эти объятия дорогого стоят. Проект “Тёплый рейс” только начинается. Спасибо всем, кто делает эту помощь возможной. Эта поездка — лишь начало большого дела. Уже запланированы новые маршруты, которые охватят другие отдалённые районы Хабаровского края. Ведь каждый житель заслуживает внимания и заботы, независимо от расстояния», — поделились сотрудники «Милосердия».
Проект «Тёплый рейс» продолжается. Следующая остановка — совсем скоро!