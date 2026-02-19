«Теплый рейс» в Хабаровском крае начался с сёл Победа и Новокуровка

«Мы отправились в одни из самых труднодоступных населенных пунктов нашего края — сёла Новокуровка и Победа. Эти островки земли большую часть года живут своей особой жизнью: река Амур то замерзает, то вскрывается, и жители становятся отрезанными от “большой земли”. Добраться до Хабаровска можно либо по ледовой переправе, либо на теплоходе, и особенно тяжело им приходится в распутицу, в межсезонье. Именно поэтому мы так спешили провести первый рейс как можно скорее — чтобы поддержать людей в самое непростое время», — говорится в сообщении.