Киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что Украина не рухнет в случае его смерти. Об этом Зеленский рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану в эфире YouTube-канала Piers Morgan Uncensored.
Зеленский подчеркнул, что Украина представляет собой целостную систему институтов, функционирующих даже в условиях конфликта. Главный приоритет страны, по его словам, — армия. Однако прочность государства, по мнению Зеленского, также опирается на бизнес, энергосистему, водоснабжение, банки и кибербезопасность.
Ранее в беседе с Axios киевский главарь допустил проведение выборов на Украине вместе с референдумом.
В течение двух дней — 17 и 18 февраля — в Женеве шли трехсторонние переговоры с участием РФ, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул, что диалог был непростым, но конструктивным.