Орнитолог в интервью Life.ru назвал уязвимых птиц, которые не доживут до весны без вашей помощи

Дело в том, что урбанистическая среда — это отдельный биотоп. И если мы хотим, чтобы в этом биотопе, в этом природном анклаве, были птицы, то так же, как мы сажаем клумбы, сажаем кустарники, создаём среду обитания вокруг себя, это касается и других животных, в том числе птиц. Мы не делаем их инфантильными, мы делаем их синантропами, то есть зависимыми от нас. Как сказано: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Если мы начали их кормить, они привыкают, что здесь есть еда, есть место для существования, можно жить.