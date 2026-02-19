Орнитолог в интервью Life.ru назвал уязвимых птиц, которые не доживут до весны без вашей помощи

Водоплавающие птицы, оставшиеся зимовать на незамерзающих водоёмах, напротив, полностью зависят от подкормки — им необходимы кормушки, которые нужно поддерживать в рабочем состоянии.
Кому сложнее согреться — крошечной синице или крупному голубю, и почему?
Конечно, голубю согреться проще. Голубь сизарь — на самом деле это скальная птица, которая привыкла жить в суровых условиях. Во-вторых, голубь находит тёплые места для зимовки — подкрышные пространства и другие утеплённые места, где голубь может нормально существовать. А вот синица и другие певчие птицы не ищут себе утеплённых мест, они ищут корм. Для них главное не тепло, а еда. Если есть еда — с ними всё нормально. Если еды нет — они голодают и, к сожалению, в суровые зимы погибают.
Мешают ли городские огни и шум птицам полноценно отдыхать зимой, когда им нужно максимально беречь энергию?
Для птиц, которые живут в городе, это не мешает, потому что они адаптировались и к огням, и к шуму. Для птиц, которые на пролёте через городскую среду, безусловно, это мешает, потому что эти птицы не приспособлены к городским условиям, но в силу миграционных процессов пролетают над городами. Однако такие явления, как салюты и фейерверки, наши праздничные действия и проявления, для всего живого, в том числе, конечно, представляют огромный стресс и опасность.
Орнитологи часто говорят: «Птиц убивает не мороз, а голод». Можете объяснить физику этого процесса — как еда превращается в тепло и сколько часов птица может прожить с «пустым баком»?
Да, для птиц представляет опасность не столько сам холод, сколько голод. У птиц совершенно по-другому устроен метаболизм по сравнению, допустим, с нами. Скорость обменных процессов у них на порядок выше. Поэтому птица не боится мороза, потому что идёт постоянная переработка корма в энергию, в том числе энергию согревания тела. И если этой энергии не хватает — тогда беда.
Мы можем это оценить по такому фактору: птицы при перелётах могут подниматься на высоту до семи и даже десяти километров. Представляете, там минус 50, а птицы летят! И, кстати говоря, перелётные птицы тяжёлые, такие как гуси и лебеди, предпочитают высокие перелёты. При совершенно сумасшедших морозах сопротивление полёту из-за разряженности атмосферы намного меньше, и лететь легче.
Белый хлеб в кормушках — это всё ещё главная проблема? Какие продукты для птиц зимой являются «медленным ядом», о чём люди даже не подозревают?
Белый хлеб можно сыпать в кормушки при условии, что хлеб не плесневый, не испорченный. Он может быть подсохший, сухарики — это неплохо. Но, конечно, это не лучшая подкормка, но самая простая. И если больше ничего нет, для птицы это может быть единственным способом выжить.
Если мы хотим реально помочь самым уязвимым, что должно входить в «идеальный зимний паёк»? Есть ли универсальный рецепт?
Универсальная смесь для подкормки — да, она есть. Прежде всего это семена подсолнечника, семечки. Причём чем они мельче, тем лучше. Второе — это дроблёная сушёная кукуруза. Очень хорошо, но её надо дробить, потому что целое зерно кукурузы не каждая птица может проглотить, а мелкие певчие птицы нуждаются в подкормке. И ещё — несолёное сало. Это источник энергии для синичек, это очень-очень хорошо.
Не делаем ли мы птиц «инфантильными», подкармливая их? Не разучатся ли они искать еду сами, если кормушка вдруг опустеет?
Дело в том, что урбанистическая среда — это отдельный биотоп. И если мы хотим, чтобы в этом биотопе, в этом природном анклаве, были птицы, то так же, как мы сажаем клумбы, сажаем кустарники, создаём среду обитания вокруг себя, это касается и других животных, в том числе птиц. Мы не делаем их инфантильными, мы делаем их синантропами, то есть зависимыми от нас. Как сказано: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Если мы начали их кормить, они привыкают, что здесь есть еда, есть место для существования, можно жить.
Поэтому нет ничего плохого в том, что мы приучаем тех, кого хотим видеть рядом с собой. Это нормально — жизнь для этих маленьких существ рядом с нами. Что в этом плохого? Популяция уток, которые живут в Москве — это птицы не нашей полосы, это южные птицы, но они живут по всей Москве и Московскому региону, зимовать прилетают на пруды. Хорошо же! Что в этом плохого? Это касается и всех других птиц, которых мы можем подкормить.
Городские аномалии и изменения: почему всё больше перелётных птиц, например дрозды или утки, решают не улетать на юг, а зимовать в заснеженной России? Это поломка инстинктов или эволюционный лайфхак?
То, что есть виды птиц, которые остаются зимовать вместе с нами в городах, — да, это имеет место быть. Утки прежде всего, конечно, кряквы, серые утки, скворцы. Некоторые из этих видов остаются зимовать, не улетают. В этом нет ничего плохого, это не аномалия, это адаптация. Дело в том, что поведение животных пластично, они приспосабливаются к изменяющимся условиям обитания. И кстати, из всех птиц, которые остаются зимовать, две трети — это самцы, и только немножко самочек.
Ранее стало известно, что около 45 миллионов воробьёв населяют территорию России. Примечательно, что европейская часть страны поделена поровну между домовым и полевым видами — там обитает примерно по 20 миллионов особей каждого. За Уралом, по приблизительным подсчётам, проживает ещё по два-три миллиона птиц.
