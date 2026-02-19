Широкая Масленица с 19 февраля: Что нужно знать о главных запретах на Разгуляй

Именно с 19 февраля первая половина праздничной недели остаётся позади, и гулянья выходят на новый уровень. В народном календаре этот день величали Разгуляем, или Широким четвергом, — самый весёлый и шумный момент торжества.
Четвёртый день Масленицы: В чём суть Разгуляя.
Вся Масленичная неделя делится на два периода: Узкая Масленица — с понедельника по среду, а Широкая Масленица наступает в четверг и продлится до воскресенья. Разгуляй — это перелом, зима ещё держится, но потихоньку уступает дорогу весеннему теплу. Если в начале недели ещё можно было заниматься хозяйством, то с четверга на Руси прекращали любую работу. Люди массово выходили на улицы, начинали жечь чучело, кататься на санях и, конечно, печь блины с удвоенной силой. Это был день абсолютной свободы и веселья от души.
Начало Широкой Масленицы: Чем заняться в четверг?
Самым главным развлечением в Разгуляй была «борьба» за снежный городок. Мужчины строили из снега крепость с башнями и воротами. Девушки и дети становились «защитниками зимы», а молодые люди сражались за наступление весны, стараясь разрушить крепость.
Ещё одна фишка четверга — это ряженье. Мужчины переодевались в женщин, а женщины в «дедов». Некоторые перевоплощались в козлов и чертей. Ряженые ходили по домам, пели песни и плясали. Хозяева должны были накормить необычных гостей до отвала, иначе год будет голодным. Не стоит забывать и про катания по часовой стрелке. На Руси это называли «посолонь». Лошадей запрягали в самые расписные сани и начинали магический обряд: чем быстрее сани едут по кругу, тем быстрее солнце принесёт лето.
Разгуляй: Чего нельзя делать 19 февраля 2026 года?
Разгуляй подготовил для нас несколько правил:
Сидеть дома взаперти. Считалось, что тот, кто прячется от всеобщего веселья в четырёх стенах, рискует провести весь год в тоске и одиночестве. Предаваться грусти. Хмуриться и жаловаться на жизнь в этот день — плохая примета. Считалось, что уныние мешает пробуждению природы и отгоняет весну. Заниматься работой. С наступлением Широкой Масленицы все дела откладывались. Даже домашний труд старались завершить до обеда, чтобы потом смело идти гулять.
Как в любой день Масленицы, на Разгуляй, четвёртый день, наши предки на Руси соблюдали правила, которым необходимо следовать. Например, наводили уют, чтобы впустить в жилище удачу. Если применить их в 2026 году, такие правила обязательно принесут в ваш дом счастье! А ещё запреты на Разгуляй — это вполне себе повод, чтобы в обеденный перерыв обоснованно выйти погулять в рабочий день или найти время, чтобы сделать уборку дома.
Народные приметы на 19 февраля.
Если расстаться со старым хламом в этот день — в дом скоро войдут нужные и полезные вещи. Длинные сосульки на крышах предвещают щедрый урожай и череду радостных событий в новом сезоне. Ветер с юга или юго-запада — жди скорого потепления. Если на Разгуляй зарядил снегопад — готовься к дождливому и прохладному лету.
19 февраля 2026 года мы официально переходим в режим тотального веселья. Узкая Масленица с её скромными посиделками осталась позади — наступил Широкий четверг! Это момент, когда зима пытается задержаться, но мы уже знаем, чья возьмёт. Потому что против лошадиных сил, запряжённых в сани, против ряженых чертей, ломящихся в дом, и против мужиков, идущих на снежную крепость, у холодов просто нет шансов. А ранее Life.ru рассказывал, в чём смысл Сырной седмицы, то есть Масленицы, для православных верующих, как они завершают последние приготовления перед Великим постом.
