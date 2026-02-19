Широкая Масленица с 19 февраля: Что нужно знать о главных запретах на Разгуляй

Вся Масленичная неделя делится на два периода: Узкая Масленица — с понедельника по среду, а Широкая Масленица наступает в четверг и продлится до воскресенья. Разгуляй — это перелом, зима ещё держится, но потихоньку уступает дорогу весеннему теплу. Если в начале недели ещё можно было заниматься хозяйством, то с четверга на Руси прекращали любую работу. Люди массово выходили на улицы, начинали жечь чучело, кататься на санях и, конечно, печь блины с удвоенной силой. Это был день абсолютной свободы и веселья от души.