«Мы не сдаемся»: красноярские дорожные службы готовятся к резкому похолоданию

Сегодня, 19 февраля, в Красноярске последний день с плюсовой температурой, а уже завтра столбики термометров пойдут вниз. В ближайшие дни ожидается, что температура опустится до −20 °C. Значит, растаявший снег снова замерзнет.
«Мы понимаем, что переменчивая погода не дает нам возможности расслабиться, но мы не сдаемся! Дорожная служба делает все возможное, чтобы вам было нескользко и безопасно передвигаться по городу», — отмечают в УДИБ.
В дневную смену на улицы вышли 213 рабочих и 80 единиц техники. Особое внимание уделяют тротуарам, остановкам и пешеходным переходам — их чистят от снега и наледи, а там, где не успевают убрать, обрабатывают противогололедными материалами.
Проезжую часть прометают в несколько этапов: сначала сгребают снег к обочинам, при необходимости используют реагенты, затем прометают повторно. Снежные валы вывозят специальной техникой. Работы идут круглосуточно, в две смены.