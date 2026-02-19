Из-за ажиотажа продлили прямые вылеты из Омска во Вьетнам

Авиакомпания Azur Air продолжает выполнять рейсы во Вьетнам из Омска на самолетах Boeing 767−300 с максимальной загрузкой. Уже известны дополнительные даты вылета в зимний период: 19 и 25 февраля, а также 3, 8, 15, 20 и 27 марта 2026 года.