Из-за ажиотажа продлили прямые вылеты из Омска во Вьетнам

Более пяти тысяч омичей насладились этим курортом с ноября 2025 года.

Источник: Freepik

Омские туристы продолжат отдыхать во Вьетнаме дольше обычного. Согласно данным аэропорта Омска, курорт Камрань остается любимым направлением для горожан.

За последний сезон больше пяти тысяч омичей отправились насладиться отдыхом на побережье Вьетнама. Привлекательность курорта объясняется сочетанием комфортных условий пребывания, живописных морских пейзажей, качественной местной кухней, свежими морепродуктами и тропическими фруктами, а также доброжелательностью местного населения.

Авиакомпания Azur Air продолжает выполнять рейсы во Вьетнам из Омска на самолетах Boeing 767−300 с максимальной загрузкой. Уже известны дополнительные даты вылета в зимний период: 19 и 25 февраля, а также 3, 8, 15, 20 и 27 марта 2026 года.