В Братске на выходных будут гулять и сжигать Масленицу

Массовые гуляния организуют во всех трех административных районах Братска. Основные мероприятия запланированы на воскресенье, 22 февраля. В этот день массовые гуляния пройдут на площади ТКЦ «Братск-АРТ», у Дворца искусств в Энергетике, а также в сквере 45-го квартала. Начало всех мероприятий в полдень. В 13:00 22 февраля начнутся праздничные мероприятия в жилом районе Бикей.
Днем ранее, в субботу, 21 февраля, провожать зиму будут в жилом районе Порожский. На площади у администрации гуляния начнутся в 13:00.
Власти города сообщают, что во время праздничных мероприятий горожан и гостей города ожидают «задорные игры и забавы, увлекательные конкурсы». Кроме этого, состоится обряд сжигания Масленицы.