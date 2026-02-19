Ричмонд
В Братске на выходных будут гулять и сжигать Масленицу

В ближайшие выходные, 21 и 22 февраля, в Братске состоятся мероприятия, посвященные празднованию Масленицы. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на администрацию Братска.

Источник: ТК Город

Массовые гуляния организуют во всех трех административных районах Братска. Основные мероприятия запланированы на воскресенье, 22 февраля. В этот день массовые гуляния пройдут на площади ТКЦ «Братск-АРТ», у Дворца искусств в Энергетике, а также в сквере 45-го квартала. Начало всех мероприятий в полдень. В 13:00 22 февраля начнутся праздничные мероприятия в жилом районе Бикей.

Днем ранее, в субботу, 21 февраля, провожать зиму будут в жилом районе Порожский. На площади у администрации гуляния начнутся в 13:00.

Власти города сообщают, что во время праздничных мероприятий горожан и гостей города ожидают «задорные игры и забавы, увлекательные конкурсы». Кроме этого, состоится обряд сжигания Масленицы.