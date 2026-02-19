В Братске на выходных будут гулять и сжигать Масленицу

Массовые гуляния организуют во всех трех административных районах Братска. Основные мероприятия запланированы на воскресенье, 22 февраля. В этот день массовые гуляния пройдут на площади ТКЦ «Братск-АРТ», у Дворца искусств в Энергетике, а также в сквере 45-го квартала. Начало всех мероприятий в полдень. В 13:00 22 февраля начнутся праздничные мероприятия в жилом районе Бикей.