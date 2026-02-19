Костанайские блогеры проверили полный привод Changan CS75 Plus в снегу

Техническая начинка и работа муфты.
Changan CS75 Plus оснащен двухлитровым двигателем Blue Core / youtube.com/@PM10_Pavel_Max.
Автомобиль оснащен двухлитровым двигателем Blue Core и 8-ступенчатым классическим «автоматом» AISIN. За распределение мощности отвечает муфта шестого поколения от BorgWarner.
Особенности системы:
Интеллектуальное управление: Электроника считывает данные с датчиков ABS и ESP, автоматически подключая заднюю ось при пробуксовке передних колес. Распределение момента: Система способна перебрасывать до 50% мощности на задние колеса. Наследственность технологий: Современные муфты BorgWarner вобрали в себя наработки легендарного Haldex, что ставит их в один ряд с системами, используемыми в Volvo и BMW, считают блогеры.
Режимы движения и ходовые качества.
В Changan CS75 Plus со снегом лучше всего справился режим «Песок» / youtube.com/@PM10_Pavel_Max.
Блогеры протестировали три основных внедорожных алгоритма: «Снег», «Грунт» и «Песок». Несмотря на наличие защиты, которая периодически «черпала» снег, клиренса около 20 см хватило для уверенного пробивания колеи.
Самым эффективным в глубоком снегу оказался режим «Песок». В отличие от стандартного «Снега», он дает больше оборотов и крутящего момента, заставляя все четыре колеса работать постоянно, электроника не «душит» двигатель алгоритмами.
Плюсы и минусы «Чанган CS75 Plus» на зимнем бездорожье.
Кроссовер Changan CS75 минимизирует человеческий фактор / youtube.com/@PM10_Pavel_Max.
Преимущества:
Стойкость к перегреву: Даже после длительной «пахоты» по целине муфта не выдала ошибок и работала стабильно. Умная электроника: Автомобиль минимизирует человеческий фактор, самостоятельно решая, как эффективнее распределить тягу. Проходимость: Кроссовер уверенно справляется со снегом глубиной в полколеса.
Замеченные недостатки:
Вмешательство ESP: Даже в специальных режимах система стабилизации склонна ограничивать пробуксовку, что лишает водителя ощущения полного контроля в стиле «трактора». Специфическое управление: Отсутствие физической шайбы переключения режимов (управление через мультимедиа) может быть менее удобным в экстремальных условиях.
