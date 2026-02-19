Костанайские блогеры проверили полный привод Changan CS75 Plus в снегу

Интеллектуальное управление: Электроника считывает данные с датчиков ABS и ESP, автоматически подключая заднюю ось при пробуксовке передних колес. Распределение момента: Система способна перебрасывать до 50% мощности на задние колеса. Наследственность технологий: Современные муфты BorgWarner вобрали в себя наработки легендарного Haldex, что ставит их в один ряд с системами, используемыми в Volvo и BMW, считают блогеры.