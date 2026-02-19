Ричмонд
В Омске на четыре дня перекроют часть улицы у моста

Ограничения будут действовать до 6:00 вторника, 24 февраля.

Источник: Om1 Омск

С 21:00 20 февраля до 6:00 24 февраля будет закрыто движение по улице Госпитальной в районе Фрунзенского моста. Участок перекрывают из-за ремонтных работ. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Омска.

Ограничения коснутся заезда на улицу Госпитальную с Фрунзенского моста со стороны улицы 10 лет Октября, от административного здания на улице Булатова, 105/1, до съезда с виадука, ведущего к улице Госпитальной в сторону Фрунзенского моста.

Для объезда предлагается следовать по улицам Октябрьской, Булатова, Гусарова, Фрунзе, Яковлева. Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков и указания регулировщиков.