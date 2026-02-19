Российские военнослужащие уничтожили пункт дислокации наёмников Вооружённых сил Украины в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Речь идёт о наёмниках из стран Латинской Америки. Удар нанесли артиллеристы.
«В Харьковской области точным артиллерийским ударом накрыт пункт дислокации наёмников из Латинской Америки, входящих в состав 2-го корпуса НГУ “Хартия”. Подтверждены потери среди личного состава», — говорится в сообщении.
Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. Так, на харьковском направлении военные РФ планомерно продвигаются вглубь при поддержке артиллерии и «Солнцепёков». По позициям украинских войск в тылу интенсивно работали авиация ВКС РФ и расчёты БПЛА «Герань».
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.