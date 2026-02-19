От границы ключ переломят пополам

Участники рынка считают, что ограничения работы в первую очередь затронут автобусных перевозчиков, которые обеспечивают основную часть пассажиропотока на границе Эстонии и России. Как рассказали в Lux Express, компании пришлось отменить все ночные рейсы в Европу, потому что они идут через Эстонию. В Ecolines тоже были вынуждены скорректировать расписание автобусов до Таллина, убрав все вечерние рейсы, новый график перевозчик пока не называет. В перевозчике Anniston, также осуществляющего автобусные перевозки между двумя странами, из-за возросшего спроса на дневные рейсы в Эстонию введут еще один рейс. Маршрут «Псков — Таллин» запустят с апреля, но его точный график в компании пока не разглашают.