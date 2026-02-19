Ричмонд
Бойцы ВС РФ ликвидировали группу колумбийских наемников ВСУ

Бойцы ВС РФ уничтожили на границе Харьковской области группу колумбийских наемников ВСУ. Об этом в четверг, 19 февраля, рассказа офицер мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Добрыня.

— Было принято решение не наносить огневое поражение издалека дронами, а подпустить группу ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия, — добавил военный.

Иностранные солдаты предпринимали предсказуемые для российской группировки шаги, из-за чего сразу попались в ловушку.

Несмотря на засаду, в плен сдаваться они отказались. После начался стрелковый бой, в ходе которого ДРГ была ликвидирована. При осмотре вещей были найдены колумбийские паспорта, передает РИА Новости.

Ранее российские военнослужащие нанесли удар при помощи комплекса «Искандер-М» по пусковым установкам зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и реактивной системе залпового огня HIMARS ВСУ.

Кроме того, 2 февраля в районе железнодорожной станции Конотоп Сумской области были уничтожены два состава с живой силой и техникой ВСУ.