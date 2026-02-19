Ричмонд
В Краснокамске частично восстановили водоснабжение города

В микрорайонах организовали подвоз питьевой воды.

Источник: Комсомольская правда

В Краснокамске продолжается ликвидация последствий повреждения магистрального трубопровода. Вечером 18 февраля весь город остался без воды.

Администрация Краснокамского округа сообщила о частичном восстановлении водоснабжения потребителям. Без воды остаются микрорайоны Центр, Кама, Гознак, МЖК и Конец-Бор. В связи с проведением ремонтных работ корпуса школы № 8 и школы-гимназии № 1 перешли на дистанционное обучение. Детские сады, находящиеся в зоне отключения воды, работают в режиме дежурных групп.

В связи с задержкой подключения водоснабжения, МУП «Краснокамский водоканал» организовал подвоз питьевой воды. Цистерны будут стоять: с 09:00 — на ул. Либкнехта, 21; с 09:30 — ул. Шоссейной, 8 (ул. Школьная, 14); с 10:00 — на ул. Калинина, 5; с 10:30 — на ул. Калинина, 16; с 11:00 — на ул. Калинина, 17.

Время подвоза воды — ориентировочное. При поступлении новой информации администрация округа сообщит дополнительно.