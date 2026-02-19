В Краснокамске частично восстановили водоснабжение города

В связи с задержкой подключения водоснабжения, МУП «Краснокамский водоканал» организовал подвоз питьевой воды. Цистерны будут стоять: с 09:00 — на ул. Либкнехта, 21; с 09:30 — ул. Шоссейной, 8 (ул. Школьная, 14); с 10:00 — на ул. Калинина, 5; с 10:30 — на ул. Калинина, 16; с 11:00 — на ул. Калинина, 17.