Точку ставить было рано: В истории с иском о масках Безрукова случился неожиданный поворот

Юрист предпринимательницы Кристины Соболевской обжаловал решение суда по иску артиста Сергея Безрукова. Ранее он судился с бизнес-леди, пытаясь запретить продажу этих масок. Об этом со ссылкой на Хамовнический суд Москвы сообщает РИА Новости.
«Поступила жалоба представителя ответчика», — сказал собеседник агентства, не уточняя, с чем именно не согласилась ответчица в вынесенном ранее решении.
Ранее KP.RU сообщил, что Безруков подал в суд на Соболевскую после появления на маркетплейсах масок с его лицом.
Позже стало известно, что Безруков хочет получить от неё полмиллиона рублей за то, что она использовала его изображение на масках, которые продаются онлайн.