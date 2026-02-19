Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Точку ставить было рано: В истории с иском о масках Безрукова случился неожиданный поворот

Решение суда по иску о масках Сергея Безрукова обжаловано.

Источник: Комсомольская правда

Юрист предпринимательницы Кристины Соболевской обжаловал решение суда по иску артиста Сергея Безрукова. Ранее он судился с бизнес-леди, пытаясь запретить продажу этих масок. Об этом со ссылкой на Хамовнический суд Москвы сообщает РИА Новости.

«Поступила жалоба представителя ответчика», — сказал собеседник агентства, не уточняя, с чем именно не согласилась ответчица в вынесенном ранее решении.

Ранее KP.RU сообщил, что Безруков подал в суд на Соболевскую после появления на маркетплейсах масок с его лицом.

Позже стало известно, что Безруков хочет получить от неё полмиллиона рублей за то, что она использовала его изображение на масках, которые продаются онлайн.