За что нужно будет платить пошлину при заказах в Интернете казахстанцам

На текущий момент в Казахстане действуют пороги на беспошлинный ввоз товаров из стран, которые не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — не дороже 200 евро и не тяжелее 31 килограмма. Если лимиты превышены, то нужно оплатить пошлину — 15% от превышения лимитов, но не менее 2 евро за килограмм.
Однако эти правила скоро изменятся. Как напомнили в Комитете государственных доходов, онлайн-покупки физлиц на иностранных маркетплейсах больше не будут считаться «товарами для личного пользования», а попадут в новую категорию «товары электронной торговли» с обязательным декларированием.
Это не значит, что казахстанцам придется самостоятельно заполнять декларации по каждой посылке — все это будут делать операторы электронной торговли.
Более того, для большинства граждан, которые не делают крупные покупки за границей, ничего не изменится.
Новые правила коснутся тех, кто превышает пороги беспошлинного ввоза, но только по стоимости — ограничения по весу отменят. Если покупки не превышают 200 евро, все будет по-старому: никаких новых пошлин платить не нужно.
Но если ценовой лимит перейти, то нужно будет заплатить 5% от всей стоимости товара, но не менее 1 евро за килограмм. Также придется оплатить налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 16%.
Все таможенные операции будут проводить операторы электронной торговли, которые также обязаны нести ответственность за доставку товаров, их хранение, таможенное декларирование и выдачу.
Изменения вступят в силу, как только все страны-участницы Евразийского экономического союза ратифицируют протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС.