За что нужно будет платить пошлину при заказах в Интернете казахстанцам

На текущий момент в Казахстане действуют пороги на беспошлинный ввоз товаров из стран, которые не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — не дороже 200 евро и не тяжелее 31 килограмма. Если лимиты превышены, то нужно оплатить пошлину — 15% от превышения лимитов, но не менее 2 евро за килограмм.