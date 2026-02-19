По состоянию на 19 февраля в 26 жилых домов Бодайбо вернули отопление

В Бодайбо восстановили отопление в 26 домах. В них живут 152 человека, включая 36 детей. Общее количество домов, обеспеченных теплоснабжением, достигло 148. Теперь 1443 человек находятся в комфортных условиях.
— 19 февраля планируется запустить еще 15 домов по улицам Садовая, А. Сергеева, Ремесленная и Сосновая, — сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.
Продолжаются работы по прокладке резервного водовода от колодца по улице Нагорная до водонапорной башни по улице А. Сергеева и теплотрассы по улице Строительной. Также городская администрация предоставила новые данные, в которых изменены границы зоны ЧС. Сейчас в нее попадают 196 домов.
