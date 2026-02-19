Ричмонд
Железногорские семьи получили сертификаты на приобретение жилья

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В администрации Железногорска вручили пять сертификатов семьям, возраст которых не достиг 35 лет, включая семью участника специальной военной операции.

Источник: НИА Красноярск

Свидетельство дает право на получение социальной выплаты, на которую можно приобрести или построить жилье. Ее размер зависит от количества членов семьи.

«Пусть это будет с большой пользой для ваших семей, для новой, благополучной жизни. От всей души поздравляю!», — сказал глава города Дмитрий Чернятин.

«Для семей — это событие большущей важности. Они теперь имеют право на государственную денежную субсидию. Это очень нужная программа и пусть как можно больше наших жителей получают такие сертификаты», — сказал депутат Александр Ломакин.

Отметим, по программе «Молодая семья» за 20 лет в Железногорске свидетельства получили 282 семьи.