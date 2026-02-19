Железногорские семьи получили сертификаты на приобретение жилья

Свидетельство дает право на получение социальной выплаты, на которую можно приобрести или построить жилье. Ее размер зависит от количества членов семьи.
«Пусть это будет с большой пользой для ваших семей, для новой, благополучной жизни. От всей души поздравляю!», — сказал глава города Дмитрий Чернятин.
«Для семей — это событие большущей важности. Они теперь имеют право на государственную денежную субсидию. Это очень нужная программа и пусть как можно больше наших жителей получают такие сертификаты», — сказал депутат Александр Ломакин.
Отметим, по программе «Молодая семья» за 20 лет в Железногорске свидетельства получили 282 семьи.