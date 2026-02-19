Ричмонд
Как будут работать на праздники омские больницы: публикуем график

Скорая и травмпункты продолжат круглосуточный прием пациентов.

Источник: SuperOmsk.ru

Министерство здравоохранения Омской области в четверг, 19 февраля 2026 года, огласило график работы больниц региона в предстоящие выходные, связанные с Днем защитника Отечества.

Сообщается, что в праздничные дни с 21 по 23 февраля 2026 года омские медучреждения работают по следующему графику:

  • прием вызовов для выхода терапевтов и педиатров на дом: с 9:00 до 14:00;
  • выход врачей на дом: с 9:00 до 15:30;
  • прием дежурных врачей: с 9:00 до 14:00.

Скорая помощь и стационары неотложной помощи продолжат работать круглосуточно. Также без выходных открыты травмпункты по следующим адресам:

  • травматологическое отделение ГП № 1, ул. Карла Либкнехта, 3;
  • травматологическое отделение поликлиники ГБ № 3, ул. Энергетиков, 19;
  • отделение травматологии и ортопедии поликлиники ГКБСМП № 2, ул. Лизы Чайкиной, 7;
  • травмпункт Городской детской клинической больницы № 3, Магистральная улица, 31/2.

Как сообщается, круглосуточно работает кабинет неотложной офтальмологической помощи на Лермонтова, 60. Здесь принимают при травмах, ожогах и прочих повреждениях глаз и острых состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Также с 15 часов и до 8 утра дети и взрослые могут получить помощь стоматолога при неотложных хирургических состояниях на ул. Волочаевская, д. 21а.