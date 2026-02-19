В Красноярском крае полицейские на автодороге задержали закладчика с килограммом наркотиков

В пресс-службе краевой полиции рассказали, что наркокурьер был задержан правоохранителями на автодороге «Красноярск — Енисейск». В автомобиле Chery Tiggo у 22-летнего жителя Ирбейско-Саянского округа обнаружили и изъяли 128 свертков с синтетическим наркотическим средством PVP общей массой 989 грамм, приготовленным к последующему сбыту.
«Сотрудниками ОВД установлено, что задержанный гражданин работал оптовым закладчиком в одном из интернет-магазинов по распространению запрещенных веществ. Наркотик мужчина приобрел в Красноярске и намеревался сбыть мелкими партиями в городах и районах края. По месту жительства задержанного изъяты весы и упаковочный материал», — сообщили в региональном ГУ МВД.
В настоящее время полицейские проверяют причастность мужчины к совершению других преступлений.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.