В Красноярском крае полицейские на автодороге задержали закладчика с килограммом наркотиков

«Сотрудниками ОВД установлено, что задержанный гражданин работал оптовым закладчиком в одном из интернет-магазинов по распространению запрещенных веществ. Наркотик мужчина приобрел в Красноярске и намеревался сбыть мелкими партиями в городах и районах края. По месту жительства задержанного изъяты весы и упаковочный материал», — сообщили в региональном ГУ МВД.