Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канада вырвала победу у хоккеистов Чехии в овертайме Олимпиады

Сборная Канады пробилась в полуфинал хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года, обыграв команду Чехии.

Сборная Канады пробилась в полуфинал хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года, обыграв команду Чехии. Встреча прошла 18 февраля в Милане и завершилась со счетом 4:3 в дополнительное время.

Канадцы открыли счет уже на 4-й минуте — отличился Маклин Селебрини. Чехи ответили двумя шайбами подряд: на 9-й минуте забил Лукаш Седлак, на 15-й — Давид Пастрняк.

Во втором периоде канадская команда потеряла капитана. На 26-й минуте Сидни Кросби оказался под двойным силовым приемом у борта со стороны Мартина Нечаса и Радко Гудаса. Форвард покинул лед и отправился в раздевалку.

На 33-й минуте Натан Маккиннон сравнял счет. В третьем периоде команды вновь обменялись голами: на 53-й минуте вперед вывел Чехию Ондржей Палат, а за три минуты до сирены Ник Сузуки восстановил равновесие.

Развязка наступила в овертайме. На 62-й минуте Митч Марнер принес Канаде победу и путевку в следующий раунд.

Сборная Канады — девятикратный олимпийский чемпион. Полуфинальные матчи турнира состоятся 20 февраля. Соперник канадцев определится по итогам посева команд.

Днем ранее сборная Германии обыграла Францию в квалификационном раунде плей-офф со счетом 5:1 и вышла в четвертьфинал. Там немцы встретятся со сборной Словакии.

Читайте также: Российский голкипер Хайкин помог «Будё-Глимту» победить «Интер» в Лиге чемпионов.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше