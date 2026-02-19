Ричмонд
Президент Армении попал в неловкую ситуацию из-за включенного микрофона в Афинах

Президент Армении Ваагн Хачатурян оказался в неловкой ситуации во время официального обеда в Афинах, устроенного в его честь греческим коллегой Константиносом Тасуласом. Инцидент возник из-за забытого включенного микрофона.

После речи греческого президента Хачатурян, не заметив включенного микрофона, повернулся к сопровождающим и спросил, должен ли он сразу начать выступление. Затем он добавил: «Этих бедных людей держим голодными», имея в виду участников обеих делегаций.

Когда президенту Армении сообщили, что микрофон работает, он невозмутимо начал официальную речь. Хачатурян поблагодарил греческую сторону за гостеприимство и подчеркнул, что двустороннее сотрудничество стабильно расширяется в политической, экономической, оборонной, образовательной и культурной сферах.

Курьезный момент попал на видео, опубликованное на странице администрации президента Армении в соцсетях.

Премьер-министр Армении Никола Пашинян начал активно набирать популярность в соцсетях после того, как стал регулярно выкладывать разные видео под музыку. Так, недавно политик опубликовал ролик из Санкт-Петербурга с видом на Исаакиевский собор. Также можно услышать, как на фоне играет песня «Дождись» Олега Газманова в исполнении группы Uma2rman.

Видеоролики Пашиняна в социальных сетях становятся настолько популярными, что некоторые из них даже вошли в список самых главных мемов 2025 года.

